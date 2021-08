La FIFA et la FIFPro veulent aider à évacuer les footballeurs et footballeuses d'Afghanistan

La fédération internationale de football, la FIFA, et le syndicat des joueurs, la Fifpro, s’entendent pour aider à évacuer les footballeuses et footballeurs d’Afghanistan qui le souhaitent, a confirmé dimanche Fatma Samoura, secrétaire générale de l'instance internationale de football. "On est en train de travailler avec la Fifpro", a expliqué la dirigeante de la FIFA précisant qu’il fallait déjà évaluer "le nombre de joueuses et joueurs concernés".

Le syndicat international des joueurs (Fifpro) avait expliqué vendredi dans un tweet "être en lien avec des gouvernements pour établir un plan d’évacuation des athlètes à risques", visant "à mettre en lieu sûr autant de personnes que possible".

Our deepest condolences go out to the family, friends and teammates of young Afghan national team footballer Zaki Anwari, who reportedly died in a fall from a U.S. plane at Kabul airport on Monday. pic.twitter.com/2DgulUw1HD