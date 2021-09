Adem Zorgane a déjà trouvé ses marques à Charleroi: "Pas encore à 100%, mais je me sens bien ici"

Arrivé au début de l'été en Belgique, le milieu de terrain algérien s'est rapidement fondu dans le collectif carolo. Au point d'enchaîner les titularisations et de retrouver une place en équipe nationale. Même s'il sait qu'il a encore des points à améliorer dans son jeu et qu'il n'est pas encore au maximum de ses capac

À 21 ans, Adem Zorgane a fait le grand saut vers l'Europe cet été. Il a quitté le Paradou AC, club de première division algérienne avec lequel il avait débuté sa carrière, pour rejoindre le Sporting de Charleroi où on place beaucoup d'espoirs en lui.

Et le médian algérien ne déçoit pas au Mambourg: titulaire lors des quatre dernières sorties du Sporting, il a déjà un but et un assist à son compteur. Pourtant, Adem Zorgane a encore une marge de progression. "Je ne suis pas encore à 100%, mais plutôt à 80% peut-être. Il y a encore du travail à faire avec le coach et le staff", confiait-il après la victoire contre le Beerschot, samedi soir.

Le début de saison d'Adem Zorgane (Charleroi) :



◎ 4 matchs

◎ 1 but

◎ 1 passe décisive



Adaptation éclair pour le numéro 6 des Zèbres. ⚡️🦓 pic.twitter.com/fqe30dlRt7 — Le Fennec (@LeFennecFC) August 28, 2021

Appelé à remplacer Marco Ilaimaharitra, blessé depuis plusieurs semaines, dans l'entrejeu carolo, Adem Zorgane a très vite trouvé ses repères aux côtés de Ryota Morioka. Il confirme. "On ne parle pas la même langue, mais on se comprend très bien sur le terrain. On est là pour aider l'équipe."

Que du positif donc, pour Adem Zorgane, qui s'est rapidement intégré dans "la famille" carolo et qui en profite pour retrouver une place dans la sélection. Le nouveau Zèbre fait partie du groupe de Djamel Belmadi pour les deux prochaines rencontres de l'Algérie, contre le Djibouti ce jeudi et au Burkina Faso la semaine prochaine.

C'est la troisième sélection pour le médian de 22 ans, qui attend toujours ses premières minutes avec les Fennecs. "C'est une grande fierté, pour moi et pour toute ma famille, d'être appelé. Je n'ai pas encore joué, mais j'espère recevoir ma chance et je vais tout faire pour montrer ce que je vaux sur le terrain", conclut Adem Zorgane.