Lommel attire un attaquant brésilien

Un nouvel atout offensif pour les Limbourgeois.

Le SK Lommel s'est activé dans les dernières heures du mercato et a trouvé son nouvel attaquant. C'est Arthur Sales qui débarque dans le Limbourg. L'attaquant brésilien de 19 ans arrive en provenance de Vasco De Gama, club avec lequel il a marqué un but en six matchs pour ses débuts professionnels.

Troisième de D1B la saison dernière, Lommel a commencé sa saison timidement avec une défaite, un partage et une victoire et occupe la sixième place du classement après trois journées.