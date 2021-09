"Un rêve qui devient réalité": CR7 commente son retour à Man U

Treize ans après avoir quitté Manchester United, Cristiano Ronaldo est de retour à Old Trafford. Et il n'a jamais cessé d'aimer le club qui l'avait vu commencer à empiler les trophées.

Si c'est avec le Real Madrid que Cristiano Ronaldo s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, c'est avec Manchester United que le Portugais avait commencé à mettre la planète football à ses pieds.

Une période qu'il n'a jamais oubliée et le Portugais est ravi de revenir à Manchester United où il espère connaître de nouveaux nombreux succès, comme il l'a souligné dans un message publié sur Instagram, adressé aux fans de Man U, avec une dédicace pour Sir Alex Ferguson.

Le message de CR7

"Tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais cessé d'aimer Manchester United. Les années que j'ai passées dans ce club ont été fantastiques et le chemin que nous avons effectué ensemble est écrit en lettres d'or dans l'histoire de ce grand et fantastique club.

Je ne peux pas expliquer le sentiment qui m'anime en ce moment, alors que je vois que mon retour est annoncé dans le monde entier. C'est un rêve qui devient réalité de revenir jouer pour Manchester United après toutes ces années, et, même en tant qu'adversaire, d'avoir toujours ressenti autant d'amour et de respect de la part des supporters.

C'est à 100% de ça que sont faits les rêves. Mon premier championnat, ma première Cup, ma première sélection pour l'équipe nationale, ma première Ligue des Champions, mon premier Soulier d'Or et mon premier Ballon d'Or sont tous nés de ma relation spéciale avec les Red Devils. L'Histoire a été écrite dans le passé et l'histoire sera à nouveau écrite. Vous avez ma parole. Je suis ici. Je suis de retour à ma place. Laissons cela arriver encore.

PS: Sir Alex, celle-ci est pour vous."