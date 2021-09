Le jour où la Belgique s'est inclinée en Estonie

Nos Diables Rouges se sont inclinés une seule fois en Estonie. C'était un autre temps, avec une autre génération.

Nous sommes le 14 octobre 2009. Les Diables Rouges jouent ce jour-là la dixième et dernière rencontre qualificative pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Ce duel n'est déjà plus décisif, puisque depuis le 8ème journée, notre pays est éliminé de la course à la qualification.

Du coup, il y a eu un changement de coach. Vercauteren (qui avait déjà remplacé René Vandereycken) n'est plus sur le banc, place à Dick Advocaat. Pour son premier match à la tête des Diables, le Batave remporte une belle victoire contre la Turquie sur le score de 2-0, un doublé d'Emile Mpenza.

Mais 4 jours plus tard, à Tallin, c'est une autre musique. Les Diables s'inclinent, sur le score de 2-0, un but encaissé par mi-temps. Pour la petite histoire, les deux buteurs sont Piiroja (30', 1-0) et Vassiljev (67', 2-0).

Une grosse claque pour notre équipe nationale, qui aura terminé son parcours sur un dernier camouflet. Advoccat avait aligné l'équipe suivante:

Bailly, Swerts, Van Buyten, Vermaelen, Vertonghen, Lombaerts, Mudingayi, Dembélé, Lamah, E. Mpenza et Mirallas.