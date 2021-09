Eden Hazard a séduit à Tallinn

Tout n'était pas parfait jeudi à Tallinn, mais la prestation d'Eden Hazard fait assurément partie des points positifs de la soirée estonienne des Diables Rouges.

La Belgique menée, le capitaine a rapidement pris les choses en mains pour montrer le chemin de la victoire à ses équipiers. Et les suiveurs ont été séduits par la prestation du Brainois. A l'image de Marc Degryse, consultant pour Het Laatste Nieuws. "Eden semble fit. Il a souvent été chercher le ballon et a été à l'origine de plusieurs bonnes actions", estime l'ancien Brugeois.

"Il a besoin de temps et de matchs"

Même si le numéro 10 des Diables a ponctué la partie avec juste un assist. "Il n'a peut-être pas encore été assez décisif. Mais son centre pour Vanaken était magnifique et ça donne quand même le sentiment qu'il est de retour", ajoute Marc Degryse.

Mais pour l'ancien Diable Rouge il faudra encore patienter avant de revoir un tout grand Eden Hazard. "Il a besoin de jouer. Il faut lui donner du temps, qu'il puisse enchaîner dix rencontres et être plus décisif. Mais dimanche, contre un adversaire plus costaud, je m'attends à ce qu'il fasse encore un pas en avant."