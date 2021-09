Romelu Lukaku: "Il faudra bien mieux commencer contre la République Tchèque!"

Les Diables Rouges ont accompli leur mission en s'imposant largement en Estonie, mais il y aura des erreurs à ne pas répéter dimanche.

Parce que les Diables ont été pris à froid en Estonie. "C'est dommage d'encaisser un but pour se réveiller et d'en prendre un deuxième en fin de match. On aurait dû commencer différemment, mais on s'est bien repris et le 5-2 est un bon résultat", analysait Romelu Lukaku en conférence de presse d'après-match.

Il y aura donc des leçons à retenir avant la rencontre de dimanche. Un match qui sera sans doute capital dans la course à la qualification. Et Romelu Lukaku en est conscient. "On sait qu'il faudra bien mieux commencer dimanche, parce que ce match contre la République Tchèque sera dangereux, contre un adversaire solide."

Un adversaire qui a été l'une des bonnes surprises de l'Euro (les Tchèques ont atteint les quarts de finale, en éliminant notamment les Pays-Bas) et qui avait mis les Belges en difficulté lors du match aller, au mois de mars...