Quatre Diables, dont 3 titulaires, n'iront pas en Russie

Le déplacement en Russie, pour y affronter les Biélorusses, se fera sans ces 4 joueurs.

Cette semaine, les Diables Rouges affronteront la Biélorussie, mais la rencontre se jouera à Kazan, en Russie, et ce pour des raisons politiques. Du coup, c'est 9 heures de vol qui attendent les joueurs de Roberto Martinez.

Thomas Meunier, toujours blessé, ne sera pas du voyage, tout comme Romelu Lukaku et Jan Vertonghen qui sont suspendus et qui vont donc rentrer respectivement à Chelsea et à Benfica.

Enfin, Thibaut Courtois ne sera pas non plus dans l'avion vers la Mère Patrie: il va rentrer à Madrid, histoire de se reposer avant un calendrier qui s'annonce compliqué pour le gardien de but.

Ces absences seront donc une chance pour Casteels ou Sels, Vanheusden, ou encore Batshuayi. Une chance qu'il faudra saisir car les places commencent à devenir chères.