🎥 Le PSG dévoile son maillot "Third"

Deux jours avant de retrouver la Ligue des Champions.

A deux jours de son entrée en lice en Ligue des Champions face au FC Bruges, le Paris Saint-Germain a dévoilé ce lundi son maillot third pour cette saison 2021-2022. Une tunique noire et grise qui "s’inspire des maillots qui ont fait la gloire du club depuis la fin des années 90 et sont restés en mémoire des supporters parisiens", indique le PSG.

On constatera le recentrage du logo du club et les numéros des départements de l'Ile-de-France dans le col du maillot.