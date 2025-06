Le coach derrière l'un des plus gros chocs des Diables Rouges revient sur une nuit que la Belgique n'a pas oubliée

Chris Coleman, désormais entraîneur d'OH Louvain, revient avec humour sur la victoire du Pays de Galles face à la Belgique lors de l'EURO 2016.

Chris Coleman n’a rien oublié de cette fameuse soirée de juillet 2016. Sélectionneur du Pays de Galles à l’époque, il avait mené son équipe à une victoire historique contre la Belgique 3-1 en quart de finale de l’EURO. Presque dix ans plus tard, c’est en Belgique qu’il entraîne, à OH Louvain. Une situation cocasse, qu’il évoque avec humour dans un entretien accordé à La Dernière Heure.

"Ils t'ont pardonné ?"

"Je n’avais même pas quitté l’aéroport quand j’ai croisé des fans gallois," raconte-t-il. "Quand ils ont appris que je venais entraîner en Belgique, ils m’ont demandé si les Belges m’avaient pardonné. J’ai ri en disant qu’ils avaient peut-être oublié." À son arrivée, pourtant, l’accueil fut chaleureux. "Tout le monde a été formidable", confie-t-il.

Coleman admet que la Belgique faisait peur sur le papier. "Quand tu regardes cette équipe, c’était comme si un milliardaire avait réuni les meilleurs joueurs à chaque poste : Hazard, De Bruyne, Lukaku…" Pourtant, le Pays de Galles n’a jamais tremblé. "On était excités. On savait qu’ils auraient leurs temps forts, mais on a aussi provoqué notre chance."

Il se souvient aussi d’un geste marquant ce soir-là : "Jan Vertonghen est venu nous saluer. Un grand monsieur. Il nous a souhaité bonne chance."

Désormais installé en Pro League, Coleman tourne la page mais reste marqué par cette époque. Et s’il n’est pas certain que tous les supporters belges lui aient pardonné, il peut au moins compter sur leur fair-play.