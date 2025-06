Les fans du RWDM frappent fort : un appui officiel vient renforcer la pression sur Textor

Le changement de nom du RWDM en Daring Brussels provoque la colère des supporters. La commune de Molenbeek monte au créneau, dénonçant une rupture avec l'histoire du club.

Les supporters du RWDM n’en reviennent toujours pas. Le propriétaire américain John Textor a pris une décision radicale. Rebaptiser le club en Daring Brussels et modifier le logo. Une transformation brutale, sans consultation, qui a immédiatement provoqué la colère des fans. Des pétitions circulent depuis plusieurs jours pour tenter de faire machine arrière.

Pour beaucoup, ce changement est vécu comme une trahison. Le nom RWDM est chargé d’histoire, de mémoire et de fierté locale. Aucun supporter ne s’identifie à ce nouveau “Daring Brussels”, ni au logo qui l’accompagne.

La commune monte au front

Mais ce désaccord ne vient pas que des tribunes. La commune de Molenbeek, propriétaire du stade Edmond Machtens, est sortie du silence par la voix du Collège des Bourgmestre et Échevins. "Le projet, s’il venait à se concrétiser, constituerait une rupture inacceptable du lien historique, symbolique et affectif qui unit ce club à notre commune."

La commune rappelle aussi que selon les articles 12 et 14 de la convention en vigueur, le RWDM s’est engagé à “valoriser l’image et le nom de la Commune” et à “s’abstenir de tout comportement portant atteinte à sa réputation.” En effaçant toute référence à son ancrage local, le club risquerait non seulement de perdre le soutien de ses supporters, mais aussi son droit d’utilisation du stade Edmond Machtens.

Un bras de fer à venir

Entre colère populaire et réaction politique, le dossier prend une tournure explosive. Ce changement d'identité voulu par John Textor pourrait bien se heurter à un mur. Les supporters, eux, n’ont pas dit leur dernier mot. Molenbeek non plus. Le combat pour sauver l’âme du RWDM est lancé.