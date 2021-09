Tebas Vs le PSG: acte 3

La guerre des mots n'est pas terminée entre le PSG et Tebas, le Président de la Ligue Espagnole de Football.

Décidément, Javier Tebas enchaîne les sorties médiatiques et les critiques contre le Paris Saint-Germain ces derniers jours. Pas refroidi par la lettre cinglante du PSG, le président de la Liga s'était encore fait remarquer ce week-end. Ce lundi, il a une nouvelle fois pointé du doigt les moyens financiers du club de la capitale lors d'une conférence organisée par l'Alliance mondiale pour l'intégrité dans le sport.

"Il faut être prudent. Il y a de bonnes et de mauvaises inflations. Le Real Madrid, qui a le contrôle économique, ne reçoit pas de subventions ou de parrainages gonflés. C'est de l'argent qu'il génère. C'est légitime. Contre de nombreuses équipes de Premier League, je ne peux rien dire en raison de leur chiffre d'affaires. (...) Mais les clubs-états sont arrivés avec un revenu monétaire qui a créé une mauvaise inflation. Le PSG a 500 millions d'euros de salaires et ils ont perdu 400 millions d'euros à cause de Covid et les droits TV ont perdu 50% de leur valeur. Ce qu'ils font est économiquement impossible", a assuré le patron de la Ligue espagnole.