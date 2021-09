🎥 Le premier but d'Alexis De Sart pour OHL

Une frappe puissante "sans réfléchir".

Alexis De Sart avait mis les petits plats dans les grands, dimanche soir, pour sa première au King Power Stadium. Très à l'aise durant la rencontre, mais en manque de réussite en première période, le médian a trouvé l'ouverture en début de seconde période.

D'une superbe frappe à distance. "Je me suis dit, ne réfléchis pas, vas-y", souriait-il après le match. Une méthode payante pour Alexis De Sart qui a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs et pour OHL qui a composté sa première victoire de la saison, dimanche soir.