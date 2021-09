Hatem Ben Arfa va quitter l'Europe

Libre, Hatem Ben Arfa était cité dans plusieurs clubs français, mais c'est finalement vers la ... Tunisie qu'il se dirigerait.

Hatem Ben Arfa (34 ans) était cité par certaines sources du côté du LOSC, et intéressait également des clubs en Turquie. Mais l'ancien de l'OM et du PSG, laissé libre par Bordeaux, va finalement quitter l'Europe et rejoindre la Tunisie : d'après RMC Sport, Ben Arfa devrait signer à l'Espérance Tunis.

Ben Arfa, qui a des origines tunisiennes (son père était international tunisien), rejoindrait donc le plus grand club du pays. Il y aurait passé sa visite médicale ce mardi. Ce sera sa première expérience hors d'Europe.