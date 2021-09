Aleksander Ceferin veut s'entretenir avec la FIFA concernant le Mondial tous les 2 ans

L'UEFA est très inquiète des projets de la FIFA concernant une Coupe du Monde tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans.

Aleksander Ceferin est l'un des opposants les plus clairs aux projets de Coupe du Monde tous les deux ans que veut mettre en place la FIFA. Ce mardi, une visioconférence s'est tenue entre l'UEFA et les fédérations européennes pour évoquer le sujet et Ceferin a demandé leur avis aux différents pays concernant le Mondial tous les deux ans, rapporte L'Equipe.

Apparemment, la majorité des pays européens seraient "très réservés" à ce sujet, même si certains souhaiteraient avoir plus de détails. Le président de l'UEFA a ainsi réclamé un rendez-vous avec la FIFA pour obtenir tous les détails de ce projet et les conséquences qu'il entraînerait.