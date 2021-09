Benfica et Vertonghen poursuivent leur sans-faute

Le Diable Rouge a joué les 90 minutes dans la défense à 3 Jorge Jesus.

Benfica réalise un début de saison parfait en Liga Bwin. Contre Boavista, l'équipe de Jan Vertonghen (titulaire durant les 90 minutes) s'est imposée 3-1 et a poursuivi son sans-faute en championnat.

Darwin Nunez par deux fois (14e et 61e) et Julian Weigl (34e) furent les buteurs côté lisboète. Au classement, Benfica est en tête avec 18 points et compte déjà quatre unités d'avance sur ses dauphins Porto et le Sporting Portugal.