Priske le sait : "Tout le monde en attend plus de Radja Nainggolan"

Ce mercredi, l'Antwerp affronte le Racing Genk, un club que Brian Priske a bien connu en tant que joueur. Pour l'occasion, titularisera-t-il Radja Nainggolan ? Le "Ninja" fait bien pâle impression depuis son retour en D1A ...

Brian Priske sait que le défi de ce mercredi sera solide. "Ils se connaissent bien, sont très forts offensivement. Arrêter Onuachu est difficile en un contre un, il va donc falloir le faire en équipe. Mais on sait aussi une chose : Genk est une équipe qui concède des occasions", souligne le T1 anversois dans la Gazet Van Antwerpen, en préface d'Antwerp-Genk.

L'Antwerp n'en est pas encore là où il le souhaiterait en championnat. "Les prestations et le développement de mon équipe sont le plus important pour moi. Nous voulons prendre des points, mais de la bonne manière. On verra le classement plus tard dans la saison".

Le cas Radja

Enfin, impossible de ne pas évoquer le cas Radja Nainggolan, remplacé assez tôt dans le match pour la seconde fois d'affilée le week-end dernier. "Tout le monde en attendait plus de Radja, en effet, mais il ne faut pas oublier qu'il est resté inactif pendant deux mois. Il doit qui plus est s'adapter à notre système. En Italie, il jouait plutôt haut, en n°10, ici, nous lui demandons d'être plus bas sur le terrain", relativise Priske.