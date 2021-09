Le fils Beckham a fait ses grands débuts professionnels aux USA

Roméo Beckham, fils de l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United, a pu faire ses débuts avec la réserve de l'Inter Miami, Fort Lauderdale.

Roméo Beckham (19 ans) avait récemment signé un contrat professionnel avec Fort Lauderdale, qui évolue en USL League One (D3 américaine) et est la réserve officielle de l'Inter Miami, club de MLS propriété de David Beckham. Népotisme ? Pas à en croire Phil Neville, entraîneur de l'Inter Miami (dont le fils Harvey évolue également en réserve) : "Il a beaucoup de pression mais garde les pieds sur terre. David nous a dit d'être plus dur avec lui qu'avec n'importe quel autre joueur", affirme-t-il.

Beckham junior, qui a fait ses débuts face à South Georgia Tormenta FC (2-2), a séduit les observateurs mais Phil Neville a précisé qu'il avait encore "beaucoup de travail" à faire avant de percer au plus haut niveau professionnel.