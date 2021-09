Süper Lig : L'Adana Demirspor de Deli et Balotelli revient de loin face à Besiktas et Michy Batshuayi

Quatre rencontres avaient lieu en première division turque ce mardi soir.

Besiktas-Adana Demirspor 3-3

Michy Batshuayi était aligné d'entrée de jeu avec le club stambouliote. Du côté des visiteurs, on retrouvait l'ancien Brugeois Simon Deli et l'ancien Rouche Birkir Bjarnasson sur la pelouse. Alors que les locaux menaient 3-0 après des réalisations signées Montero (20e), Souza (43e) et Yilmaz (53e), les visiteurs parviendront à arracher le nul en trente minutes. En effet, Vargas (60e), Balotelli (79e) et Assombalonga (90e+7) tiendront le champion de Turquie en échec.

Rizespor-Altay 1-2

Bolasie (90e+1) ; Bjoerkander (44e) et Bamba (73e)

Fatih Karagumruk-Antalyaspor 0-0

Yeni Malatyaspor-Sivasspor 0-1

Goutas (70e)