Des supporters brugeois étaient présents lors du derby Lens-Lille

Le derby entre le Racing Lens et le LOSC a dégénéré la semaine passée. Et les sources françaises relatent la présence d'ultras ... du FC Bruges en tribunes.

Lors du match entre Lens et Lille, des échauffourées ont éclaté entre des ultras du Racing et le parcage visiteur, provoquant l'intervention de la police et faisant 6 blessés. Lens a été sanctionné, à titre conservatoire, de 2 matchs à huis-clos.

La Voix du Nord révèle que dans la tribune des supporters lillois se trouvaient ... des supporters du Club de Bruges. Ils auraient été impliqués dans certains incidents, rapportent certaines sources françaises. Une photo de L'Equipe confirme cette présence brugeoise.