Barcelone signe un jeune espoir turc

Le FC Barcelone fait partie de ces clubs à la constante recherche de nouvelles pépites, surtout au vu de leur situation financière précaire ne leur permettant pas d'investir de gros montants.

Cette après-midi, les Blaugrana ont officialisé l'arrivée d'Emre Demir, milieu offensif turc, en provenance de Kayserispor. Le joueur de 17 ans arrivera l'été prochain et intégrera l'équipe B de Barcelone. Son contrat, jusqu'en juin 2027, dispo d'une clause libératoire de 400 millions d'euros.

L'international U19 turc a disputé 26 rencontres pour le compte du club pensionnaire de première division turque. Il a inscrit un but et a délivré une passe décisive.

