Battu à Mönchengladbach, Dortmund est distancé

Dortmund n'a pas vécu la plus belle des soirées ce samedi soir.

Sur une série de 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le Borussia Dortmund a été stoppé par le Borussia Mönchengladbach (0-1) ce samedi pour le compte de la 6e journée de Bundesliga.

Sans Håland ni Reus, blessés, et réduits à dix dès la 40e minute suite à l’expulsion de Dahoud, les Marsupiaux ont plié sur une frappe du Suisse Zakaria (37e). Le BvB chute provisoirement à la 4e place et accuse désormais 4 points de retard sur le leader, le Bayern Munich. Meunier, Witsel et Thorgan Hazard ont participé à cette rencontre.