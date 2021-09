Un doublé de David replace Lille au milieu de tableau

Les Lillois en avaient bien besoin de cette victoire.

Trois jours après sa victoire contre Reims, Lille a enchaîné sur la pelouse de Strasbourg ce samedi, à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1. Le club nordiste engrange de la confiance avant son déplacement à Salzbourg mercredi en Ligue des Champions.

Bien entré dans cette rencontre animée, le LOSC s’offrait la première occasion d’ouvrir le score à la 8e minute, mais David butait sur Sels presque à bout portant. L’attaquant du LOSC n’allait pas laisser passer sa deuxième opportunité un quart d’heure plus tard. Trouvé devant le but par Weah, qui avait profité de la passivité de Djiku pour centrer, David reprenait le ballon d’un plat du pied droit victorieux (0-1, 23') ! Derrière, le LOSC contrôlait assez sereinement les offensives adverses et se montrait dangereux sur des contres rapides. La blessure impressionnante de Weah, le visage en sang après un choc à la tête dans un duel aérien, coupait un peu le rythme dans une fin de première période plus brouillonne, et sans nouveau but.

En début seconde période, le RCSA n’arrivait pas à inquiéter Lille et concédait un penalty pour une faute de Djiku sur Weah. David ne tremblait pas pour battre une seconde fois le gardien strasbourgeois, pris à contre-pied (0-2, 57e). A un quart d’heure de la fin, Sissoko pensait relancer Strasbourg en reprenant un corner de Liénard au second poteau (1-2, 75e), mais l’expulsion de Thomasson à la 79e minute, après un tacle non maîtrisé sur Djalo, brisait les espoirs des Alsaciens. Un coup d’arrêt pour le Racing qui restait sur deux victoires consécutives.