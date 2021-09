Koeman se retrouve dans l'œil du cyclone, Busquets vole à son secours

Suite à l'humiliation subie par le FC Barcelone sur la pelouse de Benfica (0-3) ce mercredi, à l'occasion de la 2e journée de Ligue des Champions, l'entraîneur blaugrana est sous le feu des critiques en Espagne.

L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman se retrouve dans l'œil du cyclone et voit son poste toujours plus fragilisé. Néanmoins, le technicien néerlandais garde toutefois le soutien de ses joueurs.

"C'est facile de se séparer de l'entraîneur… La vérité c'est que l'on est tous responsables de la situation. Et c'est une situation critique, il faut être honnête. On doit regarder vers l'avant, être positif et penser aux prochains matchs", a notamment souligné le milieu de terrain et capitaine de la formation catyalane, Sergio Busquets (33 ans, 2 matchs en LdC cette saison), relayé par le catalan Sport après le coup de sifflet final.