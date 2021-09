Sambi Lokonga, ambitieux, veut briguer une place permanente dans la sélection des Diables Rouges

Sambi Lokonga a échangé le RSC Anderlecht l'été dernier contre une aventure anglaise à Arsenal. Entre autres, dans le but de se mettre à l'honneur pour les Diables Rouges.

Dans une interview accordée à Sports/Football magazine, Albert Sambi Lokonga évoqué l'équipe nationale: "C'est frustrant de ne pas jouer beaucoup, mais pour nous, les débutants, c'est une période de transition. A court terme, mon objectif est de voyager au Qatar, mais je soupçonne que je devrai surtout faire mes preuves au niveau des clubs car les opportunités avec l'équipe nationale seront plutôt rares".

Lokonga a déjà joué quelques minutes contre l'Estonie. "J'ai remplacé Eden Hazard ce jour-là, ce qui seul était génial. Et c'est fantastique d'être sur le terrain avec tous ces joueurs. Cela me donne beaucoup d'énergie. En même temps, cela me fait aussi réaliser que cela peut prendre beaucoup de temps pour entrer dans l'équipe. Vous devez d'abord vous asseoir dans les gradins, puis vous asseoir sur le banc avant de pouvoir réclamer des minutes de jeu."