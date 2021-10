Les deux entraîneurs se sont affrontés pour la première fois il y a huit ans en Allemagne, alors qu'ils étaient respectivement à la tête du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, avant de poursuivre leur rivalité en Angleterre.

À deux jours du choc entre Liverpool et Manchester City (dimanche à 17h30), Pep Guardiola a rendu hommage à Jürgen Klopp. "Il m'a aidé. Ses équipes et lui m'ont aidé à devenir un meilleur entraîneur. Il m'a poussé à atteindre un autre niveau, à réfléchir et à faire mes preuves... C'est la raison pour laquelle nous sommes encore dans ce métier", a reconnu Guardiola en conférence de presse avant de poursuivre.

"Certains entraîneurs vous défient et vous font avancer. C'était le cas en Allemagne et ça l'est encore en Angleterre depuis plusieurs années. C'est positif parce que nos deux équipes ont la même idée : marquer des buts", a souligné le Catalan, deuxième avec City à un point des Reds. "C'est important de gagner à Anfield, mais c'est difficile. La saison dernière, c'était la première fois depuis de nombreuses années. C'est un honneur d'être un rival de Liverpool", a conclu le technicien espagnol.