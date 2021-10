Inexistant dans le jeu, l'Antwerp peut une nouvelle fois remercier Frey

Les Anversois ont joué une heure à 11 contre 10, mais ils ont tout de même été sifflés par leurs supporters.

Le football est parfois cruel, et il l'a été ce dimanche soir avec La Gantoise. Les Buffalos ont été très bons sur la pelouse de l'Antwerp, et ils ont été les premiers à avoir des occasions. Depoitre aurait pu ouvrir le score, tout comme Chakvetadze, mais ce dernier se fait plutôt remarquer à la suite d'une grosse semelle sur un Anversois. La sanction est sans appel: il est expulsé.

Nous sommes à la 33ème minute et contre toute attente, ce sont les joueurs de Vanhaezebrouck qui sont encore les plus dangereux, que ce soit avant la pause ou après. C'est bien simple, il faut attendre la 70ème minute pour voir Bolat effectuer un gros arrêt face à Fischer.

Mais dans l'équipe du Great Old, il y a un buteur d'exception. Michael Frey sauve son équipe depuis plusieurs semaines et c'est encore le cas ce dimanche. Un coup franc de Verstraete frappe la barre, il est au rebond pour planter une tête dans le but pratiquement vide (79', 1-0).

Les hommes de Priske n'ont pas été bons, mais ils ont pris les trois points et sont... en tête du championnat avant le duel entre Eupen et Genk de ce soir.