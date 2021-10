Clap de fin pour Mbaye Leye

Le sort de Mbaye Leye semble définitivement scellé à Sclessin.

La défaite de trop pour Mbaye Leye: le Standard a sombré en 18 minutes à Malines, vendredi soir et cette défaite aurait scellé le sort du coach sénégalais. Selon les informations du Laatste Nieuws, la direction du Standard a pris sa décision et Mbaye Leye aurait été remercié après avoir discuté avec le CEO liégeois, Alexandre Grosjean.

Ancien T2 de Michel Preud'homme, Mbaye Leye avait pris la succession de Philippe Montanier en janvier dernier. Après un excellent départ (4 victoires lors de ses 4 premiers matchs), le Standard a enchaîné les hauts et les bas sous ses ordres et le début de saison n'est pas à la hauteur des ambitions liégeoises: le Standard a concédé sa troisième défaite consécutive à Malines, vendredi, et pointe à une modeste 13e place en Pro League avec un bilan de 13 points sur 30.