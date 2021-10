Les compos de Belgique-France sont connues

A l'occasion de la demi-finale de la Ligue des Nations, la Belgique et la France s'affrontent ce jeudi à Turin.

Côté belge, Roberto Martinez doit faire sans Meunier et Thorgan Hazard, blessés. Le sélectionneur des Diables Rouges a choisi d'aligner Jason Denayer aux côtés de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen en défense centrale devant Thibaut Courtois. Timothy Castagne évoluera sur le flanc droit tandis que Yannick Carrasco occupera celui de gauche. On retrouve Axel Witsel et Youri Tielemans dans l'entrejeu. Devant, Kevin De Bruyne et Eden Hazard joueront en soutien de Romelu Lukaku.

Pour ce choc, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps dispose de son groupe au complet. Il a décidé de miser sur un 3-4-3 avec notamment les titularisations de Koundé et de Lucas Hernandez en défense centrale pour épauler Varane, alors que Pavard et Théo Hernandez animeront les couloirs. Pogba et Rabiot forment le double pivot au milieu tandis que Griezmann se retrouve en soutien de Benzema et Mbappé.

Voici la composition des deux équipes :

Belgique : Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco - De Bruyne, Lukaku, E. Hazard (c).

France : Lloris (c) - Koundé, Varane, L. Hernandez - Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé