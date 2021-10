Joshua Zirkzee sauve la soirée des Jong Oranje

Les U21 Néerlandais se déplaçaient à Lausanne lors des qualifications pour l'Euro U21.

Les Pays-Bas de Joshua Zirkzee (titulaire) se déplaçaient en Suisse pour leur deuxième match de qualifications pour l'Euro U21.

Après une victoire 3-0 lors du premier match contre la Moldavie, les Néerlandais ont été malmenés au Stade de la Tuilière où Noah Okafor ouvrait le score de la tête pour la Nati (28e).

Peu après le repos, le joueur de Salzburg doublait la mise (48e) pour la Suisse qui semblait alors filer vers la victoire.

Cependant, les Jong Oranje n'ont rien lâché, et Joshua Zirkzee a montré la voie à suivre. Double buteur (62e et 68e), l'Anderlechtois a sauvé les meubles et permis aux Pays-Bas d'éviter la défaite. Buteur face à la Moldavie, Zirkzee en est à trois buts en deux rencontres de qualifications.

Dans les autres rencontres, la France a corrigé l'Ukraine (5-0) et l'Italie s'est imposée en Bosnie (1-2).