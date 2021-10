Laporta conforte une nouvelle fois Ronald Koeman

Tous les deux jours, Laporta parle de Ronald Koeman.

Comme il l’avait fait avant la défaite de samedi dernier contre l’Atletico Madrid (0-2) en Liga, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a de nouveau confirmé dans ses fonctions son entraîneur Ronald Koeman ce vendredi.

"Nous venons de commencer et nous allons récupérer les blessés. Le secrétariat technique travaille tous les jours, mais à aucun moment j’ai dit que Koeman n'allait pas continuer. Je pense qu'il mérite une marge de confiance, a plaidé le dirigeant sur les ondes de la radio RAC1. Après avoir écouté mes personnes de confiance, j'arrive à la conclusion que je dois agir comme je l'ai fait avec Rijkaard (durant son premier mandat, ndlr). Il mérite la confiance. D'abord, c'est un culé qui aime le Barça et en lui parlant, vous le remarquez. C'est un mythe de Barcelone. Il est venu dans une situation de crise sportive et institutionnelle. Ce que j'avais besoin de savoir, c'est s'il faisait confiance à cette équipe. Je lui ai demandé : 'fais-tu confiance à cette équipe ?'. Et il m'a dit, 'bien sûr, mais j'ai besoin de récupérer les blessés'. J'ai vu un homme qui voulait continuer."

Malgré le début de saison raté avec une neuvième place après 8 journées de Liga (avec un match en moins) et deux déculottées en Ligue des Champions, le Néerlandais se trouvera donc toujours sur le banc du Barça contre Valence le 17 octobre après la trêve internationale.