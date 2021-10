Zizou reste dans l'ombre... pas son adjoint

L'ancien coach du Real Madrid est toujours sans club, mais son adjoint historique sort du bois.

Sans activité depuis son départ du poste d’entraîneur du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinédine Zidane s’apprête à se séparer de son adjoint historique David Bettoni. Avec la bénédiction du champion du monde 1998, le technicien souhaite en effet voler de ses propres ailes.

"J'ai beaucoup parlé avec Zizou, car nous avons une amitié qui va au-delà du football. Il m'a toujours dit que j'étais capable d’'entraîner seul. Quand il a été plus insistant, j'ai peut-être eu le sentiment qu'il voulait faire une pause, s'arrêter un moment", a raconté le Français dans les colonnes du journal AS, avant d’en dire plus au sujet de ses aspirations.

"Je suis ouvert à tout. J'aime l'Espagne, où je vis depuis huit ans, j'ai des origines italiennes et je parle la langue, je suis français et ce football s'est beaucoup développé... Il s'agit d'attendre un projet qui me rende heureux et où je puisse apporter des choses", a conclu l’homme de 49 ans. Avis aux amateurs !