Les Diables Rouges face à leur seconde "revanche"

Ce dimanche, notre sélection nationale a une nouvelle revanche à prendre, cette fois-ci contre l'Italie après l'élimination lors des quarts de finale du dernier Euro. Une victoire serait un maigre lot de consolation après la désillusion contre la France.

Pas le temps de ressasser la défaite face à la France. Ce dimanche, nos Diables Rouges sont déjà sur le pont et retrouvent l'Italie pour une rencontre qui fait plus office d'amical de prestige plutôt que d'opposition pour la 3e place en Nations League. La bande à Roberto Martinez aura l'occasion de prendre en quelque sorte sa revanche après l'élimination en quarts de finale de l'Euro il y a un peu plus de trois mois.

Mercredi, l'Espagne a mis fin à la série de 37 matches d'invincibilité de la Squadra Azzurra. Les Italiens, peu aidés par l'exclusion de Bonucci avant la mi-temps, ont eu des difficultés à développer le jeu chatoyant qui leur a permis de devenir champions d'Europe. Depuis la victoire contre l'Angleterre, l'Italie a eu du mal : elle ne s'est imposée qu'une fois (contre la Lituanie), et a concédé deux matches nuls (contre la Bulgarie et la Suisse) avant sa défaite contre la Roja.

L'Italie ne réussit pas aux Diables Rouges

Ce dimanche, les hommes de Roberto Mancini chercheront donc à reprendre confiance, tout comme nos Belges qui doivent se remettre de leur rendez-vous manqué face aux Bleus. Même si Thibaut Courtois estime que cette rencontre "ne sert à rien", une victoire pourrait mettre fin à une série particulière.

Notre équipe nationale a l'occasion de stopper la malédiction contre la Squadra Azzura. Il faut remonter à... mai 1972 pour voir les Diables s'imposer en compétition officielle face à l'Italie. C'était lors des quarts de finale des éliminatoires de l'Euro 1972, la Belgique s'était imposée 1-2. Sur les 23 rencontres jouées contre les Italiens, la Belgique n'a remporté que quatre duels (dont trois en rencontre amicale).

Cependant, l'effectif de Martinez sera fort réduit ce dimanche puisque Romelu Lukaku, Eden Hazard et Thomas Foket ont quitté le groupe des Diables. Il faut donc s'attendre à un onze de base qui sera certainement remanié. Côté italien, Leonardo Bonucci (suspendu) fait office de seul grand absent.

L'Italie part donc logiquement favorite pour cette opposition mais nos Diables Rouges comptent bien négocier de la meilleure des manières leur deuxième "revanche".