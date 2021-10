Le collectif, atout numéro 1 des Espoirs belges

De retour de son périple avec les Diables, Arthur Theate a pu constater, contre le Danemark, que la mentalité du collectif des Espoirs belges était toujours irréprochable. "Un gros point positif" pour le défenseur central.

Quatre rencontres, quatre victoires, neuf buts inscrits, un seul but encaissé: les Diablotins ont démarré en trombe leur campagne de qualification pour l'Euro 2023 et ils ont fait un pas vers le tournoi continental en domptant le Danemark, mardi soir, à Louvain.

Ce n'est pas qu'un groupe d'individualités.

Au terme d'un match pourtant difficile. "Dans l'ensemble, c'était un match très compliqué, mais on le savait. Le Danemark est un concurrent direct. Mais on a fait ce qu'il fallait faire, dans le jeu et dans la manière de nous comporter pour prendre ces trois points très importants", se réjouit Arthur Theate.

Mardi soir, les Diablotins ont en effet su mettre à profit leurs temps forts pour faire la différence et faire le gros dos quand le Danemark a poussé pour revenir. "On a une équipe qui se comporte extrêmement bien, on travaille énormément et ça me fait plaisir de voir un groupe aussi soudé. Ce n'est pas qu'un groupe avec des individualités, on a une vraie équipe U21 et, ça, c'est très important!"