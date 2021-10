Cyriel Dessers a su quand c'était fini pour lui à Genk : "Ce fut un déclic"

Cyriel Dessers voulait vraiment quitter Genk, car il estimait que ses chances d'y jouer étaient devenues très faibles. Entre-temps, il a trouvé ses marques à Feyenoord.

Cyriel Dessers a compris qu'il jouerait très peu quand il a vu qu'Onuachu ne quitterait pas Genk "Tout l'été, j'ai supposé que Paul allait partir et que je serais en concurrence avec son remplaçant pour une place dans le onze de départ. Dix jours avant la clôture du mercato, je suis devenu nerveux et j'ai compris que je devais prendre mon destin en main", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

L'entraîneur John van den Brom ne lui a pas donné trop de temps de jeu à l'époque. Le point de rupture s'est produit à Den Dreef, où il jouait autrefois. "Quand je suis resté sur le banc pendant quatre-vingt-dix minutes lors du match contre OHL alors que c'était déjà 3-0, je savais que c'était fini. Quelques jours auparavant, j'avais marqué à Kiev contre le Shakhtar et je supposais que j'aurais à nouveau des minutes contre OHL. J'ai réfléchi en me disant que j'étais en pleine forme et en confiance et que je pouvais jouer. Mais au lieu de cela, je suis resté sur le banc pendant 90 minutes. Puis j'ai senti que ce n'était pas bien et ça a été le déclic pour moi de chercher activement une solution", a expliqué Dessers.