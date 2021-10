🎥 'Le chat' était de sortie: les prouesses d'Hervé Koffi contre le Racing Genk

Le portier du Sporting de Charleroi a livré un match d'anthologie pour permettre aux Zèbres de s'imposer contre le Racing Genk.

Sur une série de trois matchs sans victoire, le Sporting de Charleroi a pu compter sur le coup de tête de Shamar Nicholson et sur le coup de patte d'Ali Gholizadeh pour renouer avec le succès en championnat. Mais aussi sur les envolées d'un Hervé Koffi des grands soirs.

"On a laissé des occasions, mais derrière, on sait qu'on a un grand gardien et Hervé Koffi l'a prouvé ce soir", saluait Edward Still, dimanche soir, après la victoire. Retour en trois moments clés sur la rencontre de haut vol du portier burkinabé.

Un face à face pour ouvrir le bal

Alors que Charleroi avait plutôt dominé le début de rencontre, c'est Genk qui hérite de la première très grosse occasion du match. Junya Ito se présente seul face à Hervé Koffi... qui a le dernier mot.

Le plus difficile

Au moment de désigner son plus bel arrêt de la soirée, le gardien de Charleroi n'a pas hésité longtemps: "Sur la frappe d'Onuachu, en début de deuxième mi-temps", insiste-t-il. Charleroi venait d'ouvrir le score, Hervé Koffi s'est envolé pour empêcher l'attaquant nigérian d'égaliser.

Le penalty retiré et un mauvais souvenir mouscronnois

La soirée d'Hervé Koffi était pourtant loin d'être terminée à ce moment précis. Un quart d'heure plus tard, Monsieur Visser désigne le point de penalty, Paul Onuachu s'élance et le portier carolo repousse l'envoi. Mais le gardien a quitté sa ligne trop vite, le penalty doit être retiré.

Une mésaventure que le portier du Sporting avait déjà connu, à Malines, avec Mouscron l'an dernier. À l'époque, il avait repoussé deux tentatives, et s'était incliné sur la troisième. Cette fois, le penalty n'a pas été botté une troisième fois. Hervé Koffi a pris soin de rester sur sa ligne pour détourner avec la complicité de son poteau, la deuxième frappe d'Onuachu. La chance du Racing Genk était passée, Ali Gholizadeh a enfoncé le clou dans la foulée...