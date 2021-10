Philippe Clement est fataliste: "Il fallait une performance extraordinaire... et un peu de chance"

Philippe Clement voulait se montrer réaliste avant la rencontre, le déroulement de celle-ci ne lui a pas donné tort.

Philippe Clement sait, comme tout le monde, qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes ce mardi soir. "C'est une question de qualités", a déclaré le T1 de Bruges en conférence de presse. "On n'a rien créé en première période, un peu en seconde mais le match était déjà terminé. Quand nous avions des espaces, nous ne savions pas les utiliser. On savait que pour espérer quelque chose dans ce match, il fallait une performance extraordinaire de chacun et un peu de chance. Ce n'est pas arrivé".

Pep Guardiola a affirmé que lors du match retour, Clement aurait un autre plan pour contrarier City: "Un autre plan? Leiupzig a essayé autre chose et ils en ont pris 6. Il faut être réaliste...c'est une équipe qui ne donne pas beaucoup. Ce n'est vraiment pas une bonne expérience en tant que coach ni en tant que joueur, mais il y a des leçons à tirer de chaque rencontre".

Rendez-vous dans deux semaines pour voir si les leçons ont été retenues.