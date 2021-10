Les éloges d'un ancien Diable Rouge envers Schoofs : "Je fais juste de mon mieux"

Malines et Zulte ont partagé l'enjeu hier soir, dans une rencontre qui a offert une première période spectaculaire.

Régulièrement invité comme analyste dans Extra Time, Franky Van der Elst a été très élogieux envers Rob Schoofs, auteur d'une excellente première période face à Zulte Waregem.

"Rob Schoofs pense et agit plus vite que le footballeur moyen sur nos terrains", a tweeté l'ancien Brugeois durant la partie, ou encore : "Rob Schoofs et ses une-deux : j'adore".

"Je n'ai pas encore lu ses tweets, mais c'est agréable de lire ce genre de chose de la part de gens comme lui. Je fais juste de mon mieux", a répondu le milieu de terrain du Kavé. "Je pense que c'était un beau match, aussi pour les supporters, pour tout le monde. Dommage qu'on n'ait pas gagné, ça aurait été une soirée parfaite."