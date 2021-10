Ole Gunnar Solskjær refuse d'envisager une démission

Manchester United a été humilié par Liverpool (0-5) en Premier League ce week-end.

Déjà très critiqué depuis plusieurs semaines, Ole Gunnar Solskjær se retrouve en grand danger. Mais de son côté, le technicien norvégien refuse d'envisager une démission.

"J'ai trop avancé, on a trop avancé ensemble en tant que groupe pour abandonner maintenant. Ce n'est pas facile de trouver les mots, à part que c'est le jour le plus sombre que j'ai connu à la tête de ces joueurs. On n'a pas été à la hauteur individuellement et en tant qu'équipe. On ne peut pas laisser à une équipe comme Liverpool autant d'occasions, mais malheureusement c'est ce qu'on a fait. (...) Il faudra dépasser ça aussi vite que possible et continuer à avancer. Les joueurs vont être déprimés, mais je sais qu'ils ont du caractère. On a touché le fond", a confié l'entraîneur des Red Devils au micro de Sky Sports.