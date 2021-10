Steve De Ridder : "C'est étrange que le match ait pris cette tournure après une heure de jeu"

OHL a étrillé Saint-Trond (4-1) ce dimanche soir lors de la douzième journée de Jupiler Pro League.

Après une bonne entame, Saint-Trond a tout de même pris une claque à OHL ce week-end. "C'est étrange que le match ait pris cette tournure après une heure, car à la fin de la première et au début de la deuxième mi-temps, nous avions le contrôle. Nous savons qu'OHL a des joueurs qui peuvent créer des occasions à partir de rien, et cela s'est vu", a expliqué Steve De Ridder à l'issue de la rencontre.

"Mais c'est dommage de perdre même si ça a fini par être 4-1. Jusqu'à la 60e minute, il ne s'est pas passé grand-chose et nous n'avons pas donné grand-chose. Nous aurions pu attendre de voir de quel côté soufflait le vent, mais nous ne sommes pas parvenus à l'emporter. Nous aurions pu jouer un peu plus intelligemment. A 2-1, on y croyait encore, mais après ce penalty, les jeux étaient faits", a confié le Canari.