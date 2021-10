Blessin tire la sonnette d'alarme : "Si cela continue, nous jouerons la relégation"

"Tout le monde devrait se regarder devant le miroir. C'est grâce au coach que nous avons déjà 17 points." Tels étaient les propos de Brecht Capon après le match. Alexander Blessin tire la sonnette d'alarme.

Blessin sait qu'il n'a pas la qualité de la saison dernière à sa disposition. Mais plus tôt dans la saison, le KV Oostende a pu compenser cela avec un bon bloc collectif. Rien de tout cela n'est visible maintenant. "Nous parlons ici des bases du football et je n'ai tout simplement pas vu cela", a déclaré un Blessin clairement déçu .

"Heureusement, les remplacements ont apporté un peu plus de qualité et puis j'ai revu une équipe. Avant cela, elle était terriblement faible pendant 45 minutes. On dirait toujours qu'ils attendent que je fasse des remplacements. Nous devons vraiment changer cela rapidement ou nous jouerons la relégation."

Les buts marqués par le KVM ont également été offerts par les hommes de Blessin. "Nous avons échoué à toutes les positions. Oui, je dois être si dur maintenant, car tout le monde en fait beaucoup trop peu. Nous avons moins de qualité que la saison dernière, mais il faut se battre pour compenser ça, mais je n'ai rien vu de tel. Malines était constamment meilleur" conclut l'entraineur du KVO.