Le Real Madrid s'offre un record unique en Ligue des Champions

Karim Benzema ouvrait rapidement le score face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, à l'occasion de la 4e journée de Ligue des Champions.

Un but symbolique qui fait entrer le club dans l'histoire, car il s'agit du 1000ème but des Madrilènes en Coupe d'Europe.

Le Real Madrid devient le premier en Europe à atteindre ce cap.

✨ We are the FIRST team to score 1⃣0⃣0⃣0⃣ goals in the European Cup! ✨#RealFootball | #UCL pic.twitter.com/v6lzl8W3rg