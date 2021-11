D1B : Mouscron s'impose contre Deinze (2-0)

Ce samedi, Mouscron a décroché sa deuxième victoire de la saison en D1B en s'imposant 2-0 contre Deinze lors de la 11e journée de championnat.

Mouscron-Deinze 2-0

Les Hurlus ont ouvert la marque via Lucas Ribeiro via un bel assist de Teddy Chevalier (14e), 1-0. Passeur, Chevalier doublera la mise quelques minutes plus tard sur penalty (32e), 2-0.

Au classement, Mouscron reste 8e et dernier avec 9 points tandis que Deinze stagne à la 4e place avec 15 points.