🎥 Radja Nainggolan règle ses comptes dans un tweet décapant

Depuis le début de la saison, et même si les points sont au rendez-vous, les critiques pleuvent sur l'Antwerp. Le jeu de l'équipe est décrié, tout comme ses résultats en Europa League. Mais les faits (et les points) sont là: le Great Old est à la seconde place du classement derrière l'Union.

Manifestement, Radja Nainggolan en a eu marre de lire des critiques dans la presse et sur les réseaux sociaux car il a sorti son plus beau tweet pour s'exprimer: "Ils aiment parler? On adore délivrer... trop de m**** à l'extérieur. Le groupe est toujours là... bon week-end à tous".

They love to talk?!!! We love to deliver… too much bullshit from the outside… the group is still there… have all a nice weekend😜😜 pic.twitter.com/TCXRkc5ceD