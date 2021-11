Harry Kane n'a toujours pas digéré l'Euro

Pour le capitaine des Three Lions, la finale perdue face à l'Italie reste un lourd fardeau.

En difficulté depuis le début de la saison, notamment suite à son transfert avorté à Manchester City, Harry Kane (28 ans, 65 sélections et 41 buts) n'est pas au mieux. L'attaquant de Tottenham et de l'équipe nationale d'Angleterre admet avoir du mal à digérer la défaite contre l'Italie (1-1, 2-3 tab), en finale de l'Euro.

"C'est toujours compliqué après un tournoi majeur. Lors des deux derniers, on est allé en demi-finale et en finale et cela pompe beaucoup en vous. Perdre une finale européenne pour votre pays à Wembley est quelque chose qui restera en moi probablement pour le reste de ma carrière. On ne se remet jamais totalement de ces choses-là, à moins de repartir et gagner un tournoi majeur. Ce n'est pas que physique, c'est aussi mental. Avant que vous réalisiez, vous vous retrouvez à rejouer en Premier League sans avoir eu le temps de digérer et de tirer les leçons de ce qui s'est passé", a soupiré le buteur britannique face aux journalistes.