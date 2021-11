Un absent de plus à l'entraînement côté Diables, toujours pas de Praet et Courtois

Après les absences de Dennis Praet et Thibaut Courtois ce mercredi à l'entraînement, un troisième larron a manqué la session de ce jeudi.

Alors que Dennis Praet et Thibaut Courtois n'étaient toujours pas de retour ce jeudi à l'entraînement des Diables Rouges, deux jours avant Belgique-Estonie, un troisième joueur manquait également à l'appel : Christian Benteke. Le buteur de Crystal Palace ne s'est pas joint à la séance collective et on s'attend donc à une update le concernant, ainsi que Praet et Courtois, ce vendredi lors de la conférence de presse de Roberto Martinez.