Mitrovic, le héros serbe : "C'est mérité, nous étions meilleurs que le Portugal"

Le Portugal devra passer par les barrages pour aller au Mondial. Un homme, inévitable, a planté la banderille : Aleksandar Mitrovic.

Aleksandar Mitrovic a inscrit son 44e but en sélection ce dimanche et c'est certainement le plus important de la carrière de l'ancien buteur d'Anderlecht : en toute fin de rencontre, il a envoyé la Serbie au Mondial, se rattrapant alors qu'il avait manqué un penalty contre l'Ecosse en barrages pour l'Euro 2020.

L'attaquant de Fulham s'est exprimé au micro de Serbia Nova après la qualification : "Nous sommes venus ici pour jouer au football et nous avons été la meilleure équipe, c'est totalement mérité", déclare-t-il. "Nous récoltons les fruits de notre gros travail, nous avons cru en nos chances de venir défier les pronostics au Portugal. Nous sommes très heureux, pour notre pays et le peuple surtout", se réjouit Mitrovic.