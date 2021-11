Mignolet et Denayer également absents, un gardien rappelé: 23 Diables Rouges à Cardiff

Quatre Diables manqueront effectivement le déplacement à Cardiff, Roberto Martinez a décidé de rappeler un gardien pour compenser les absences de Simon Mignolet et Thibaut Courtois.

Comme annoncé par les médias espagnols plus tôt dans la journée, Eden Hazard et Thibaut Courtois sont rentrés à Madrid et ne seront pas du voyage à Cardiff, où les Diables Rouges affronteront le Pays de Galles mardi soir.

Mais Roberto Martinez enregistre deux autres forfaits: Simon Mignolet et Jason Denayer retournent également dans leurs clubs respectifs. Et Dennis Praet, qui n'avait pas joué samedi soir, ne figure pas non plus dans le groupe. Un groupe que rejoint en revanche Thomas Kaminski.