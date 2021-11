Djamel Belmadi évoque son avenir

Avant d'affronter le Burkina Faso mardi (17h) en éliminatoires du Mondial 2022, le sélectionneur des Fennecs a évoqué son avenir avec prudence.

Quel avenir pour Djamel Belmadi ? Sous contrat jusqu'en 2022, le sélectionneur des Fennecs acceptera de prolonger s’il se sent encore à la hauteur.

"Les détails du contrat ne seront pas un problème pour mon avenir", a confié le technicien algérien en conférence de presse. "Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je suis encore capable d'apporter plus, si j'ai la force et l'énergie de convaincre, d'aller plus haut. Le métier est usant. Dans le football, il y a des cycles, peut-être que les joueurs voudront entendre un autre discours, travailler autrement. On a encore le temps avant de penser à tout ça."

Pour rappel, l’Algérie affiche une jolie série de 32 matchs sans défaite.