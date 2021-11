Neymar, une absence à définir

Le Brésilien s'est une nouvelle fois blessé, il faudra attendre un peu pour connaître son état. Le PSG tremble...

Victime de douleurs à l'adducteur, Neymar (29 ans, 116 sélections et 70 buts) a déclaré forfait pour le choc entre le Brésil et l'Argentine, prévu dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Selon L'Equipe, l'attaquant brésilien est attendu en France dans les prochaines heures et passera ses premiers examens mercredi pour en savoir plus sur la nature exacte de sa blessure et son indisponibilité.

Faut-il craindre une absence de l'Auriverde contre Manchester City, le 24 novembre, en Ligue des Champions ? Le quotidien sportif n'écarte rien. "Mais il est possible d'être inquiet, quand même : c'est de plus en plus souvent aux adducteurs que Neymar souffre, ces derniers mois", rappellent nos confrères.

De son côté, le journal Le Parisien se montre moins alarmiste. Si l'ancien Barcelonais ne devrait pas disputer le prochain match de championnat face à Nantes samedi, le quotidien régional assure que son "état ne suscite pas d’inquiétude" au sein du staff parisien en vue de la prochaine échéance de Ligue des Champions dans une semaine.